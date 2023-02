Borsa: Europa conclude debole, Parigi e Francoforte -1,7%

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in calo dopo il dato dei prezzi Usa che fa ipotizzare un proseguimento della stretta monetaria da parte della Fed e, quindi, anche della Bce: le Borse peggiori sono state quelle di Parigi e Francoforte, che hanno concluso in calo dell'1,7%, seguite da Amsterdam in ribasso dell'1,2%.

Più caute Londra e Madrid, entrambe limate dello 0,3%.

(ANSA).