Borsa: Asia chiude debole con Cina, verso rialzo Europa

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Borse di Asia e Pacifico in calo con l'eccezione di Tokyo nonostante l'inflazione in Giappone sia salita ai massimi dal 1981.

Il Nikkei guadagna l'1,29% mentre il mercato trae le prime conclusioni dall'audizione al Parlamento del nuovo candidato alla guida della Boj , Kazuo Ueda che punta a mantenere l'attuale politica monetaria ultra-espansiva. Per il resto Hong Kong perde l'1,4%, Shenzhen lo 0,65%, Shanghai lo 0,62%, Seul lo 0,63%. Controcorrente Sydney a +0,30 per cento.

L'attesa per il listini europei è di un cauto rialzo dopo il pil della Germania che secondo i dati definitivi si è contratto più della stima preliminare. Negativi i future su Wall Street con una serie di macro attesi tra cui l'indice dei prezzi per spese personali , l'indice di fiducia del Michigan e le vendite di nuove abitazioni. (ANSA).