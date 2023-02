Trenord: dal 25 al 27/2 bus anziché treni fra Brescia e Verona

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Si viaggerà in autobus fra le stazioni di Brescia e Verona Porta Nuova da sabato 15 a lunedì 27 febbraio a causa di lavori di potenziamento della rete. Lo rende noto Trenord che ha istituito un servizio sostitutivo del treno dalle ore 15 di sabato 25 alle ore 5 di lunedì 27 febbraio sospesa, con bus in partenza ogni 10 minuti.

I treni della linea Milano-Brescia-Verona - spiega Trenord - circoleranno regolarmente fra Milano e Brescia, così come le corse 2697 Lecco-Verona e 2698 Verona-Lecco collegheranno la città lacustre soltanto a Brescia. Il servizio sostitutivo sarà attivo fino alle 23.10 (da Brescia) con 2 ulteriori collegamenti notturni, in partenza alle ore 00.40 e 00.50, mentre l'ultima partenza da Verona sarà alle 20.45.

In alternativa, spiega Trenord, da Milano Centrale e Milano Lambrate verso Verona i viaggiatori potranno utilizzare i treni della linea Milano-Codogno-Cremona-Mantova, per utilizzare poi i convogli della linea Mantova-Nogara-Verona senza sovrapprezzo.

