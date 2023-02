Spread Btp-Bund chiude a 190 punti, rendimento cala al 4,37%

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Lo spread Btp-Bund ha chiuso la seduta in calo di tre punti base, a quota 190. Il rendimento del decennale italiano è sceso di quasi otto punti base, al 4,37%, in una seduta che ha visto i bond europei recuperare parte delle perdite subite recentemente in scia all'inasprimento dell'outlook sul tasso terminale della Bce. (ANSA).