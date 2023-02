Incentivi alle imprese, in cdm primo passo per semplificarli

Sono quasi 2.000 gli incentivi alle imprese previsti dalla normativa vigente, in parte nazionali e in parte regionali, "difficilmente compatibili". Per questo oggi il consiglio dei ministri varerà un disegno di legge delega con l'obiettivo di "razionalizzare, omogeneizzare e renderli duratori nel tempo". Lo ha confermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. La delega prevede due anni di tempo per varare i decreti attuativi e dare quindi concretezza alla riforma.