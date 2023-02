Essilux: 2022 record per ricavi e utile, cresce il dividendo

Il 2022 per EssilorLuxottica è stato un anno record per fatturato, utile operativo e utile netto. In particolare il fatturato è a 24,5 miliardi, in aumento del 13,9% rispetto al 2021 su base comparabile, e l'utile netto di gruppo adjusted è stato pari a 2.860 milioni nell'intero anno, in aumento del 15,4% a cambi costanti rispetto al pro forma 2021, rappresentando nel 2022 l'11,7% del fatturato.

Il dividendo proposto dal Cda è di 3,23 euro per azione, in aumento del 29% rispetto al 2021.

EssilorLuxottica conferma invece il proprio obiettivo di crescita del fatturato annuo a cambi costanti a un tasso 'mid-single-digit' (cioè attorno o poco superiore al 5%) dal 2022 al 2026 e prevede di conseguire un utile operativo adjusted come percentuale dei ricavi tra il 19-20% entro la fine del periodo.

"Con un fatturato record a 24,5 miliardi e innovazioni di prodotto rilevanti, nel 2022 abbiamo dimostrato quali traguardi può raggiungere un'azienda solida e integrata come EssilorLuxottica: il nostro compianto presidente, Leonardo Del Vecchio, sarebbe stato orgoglioso dei risultati ottenuti in tutte le aree geografiche e del legame sempre più profondo con le nostre persone e i clienti ottici", commentano Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato di EssilorLuxottica, e Paul du Saillant, vice amministratore delegato.

I fattori emersi dal 2022 "sostenuti da una comunità di quasi 200.000 dipendenti nel mondo, ci consentiranno di continuare a crescere anche negli anni a venire", concludono Milleri e du Saillant.