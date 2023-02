Borsa: Milano in rialzo con Stellantis e Saipem, Eni ko

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Milano mette fine a una serie negativa che proseguiva da quattro sedute in scia al peggioramento dell'outlook sul tasso terminale della Bce ma dimezza sul finale di seduta i massimi toccati nel pomeriggio, penalizzata dalla virata in rosso di Wall Street.

L'indice Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,65%, sostenuto dalla corsa di Saipem (+3,9%), Stellantis (+3,6%) e Pirelli (+3%), con queste ultime che sono state premiate per i conti.

Tornano a salire le banche, con in testa Banco Bpm (+2,4%) e Unicredit (+1,9%), Bene anche Interpump (+2,1%), Cnh (+2,1%) e Iveco (+2%), in una seduta positiva in Europa per tutto l'automotive. Ha pesato sul listino, invece, il tonfo dell'Eni (-5,36%) che ha presentato un piano e una trimestrale che non hanno convinto il mercato. Male anche Tim (-2,36%) in attesa di sviluppi sulla rete. (ANSA).