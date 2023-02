Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,65%)

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Seduta in deciso rialzo per Piazza Affari, che mette fine a una serie negativa che proseguiva da quattro sedute. Il listino milanese, mettendo da parte i timori per un tasso terminale più alto della Bce, ha terminato le contrattazioni in rialzo dello 0,65% a 27.277 punti, perdendo un po' di smalto sul finale di seduta in scia alla virata al ribasso di Wall Street. (ANSA).