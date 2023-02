Borsa: Milano accelera, volano Stellantis e Pirelli, giù Eni

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - La Borsa di Milano (+0,6%) accelera con le banche, in linea con gli altri principali listini europei. A Piazza Affari volano Stellantis (+3,8%) e Pirelli (+3,5%) mentre è debole Eni (-1,5%), dopo i risultati finanziari dell'anno scorso. Lo spread tra Btp e Bund scende a 191 punti, con il rendimento del decennale italiano che si attesta al 4,42%.

Nel listino principale si mettono in mostra le banche con Fineco (+2,1%), Unicredit (+1%) e Intesa (+0,7%). Bene anche l'energia con Saipem (+2,4%) e Tenaris (+0,3%). Il calo del prezzo del gas spinge le utility. In rialzo A2a (+1,7%), in vista del conti, Hera (+0,7%), Enel (+0,6%).

In calo Tim (-1,1%), alle prese con le vicende della rete e con la proroga della proposta non vincolante del fondo americano Kkr. Vendite anche su Leonardo (-0,9%) e Moncler (-0,1%).

