Borsa: l'Europa lima i rialzi col pil Usa, frenano i future

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Le Borse europee restano positive ma riducono i rialzi dopo il dato definitivo sul pil statunitense del quarto trimestre, rivisto al ribasso dal 2,9 al 2,7%. Milano (+0,8%) resta in testa ai listini del Vecchio Continente, davanti a Francoforte +0,5%, Parigi (+0,3%) e Londra, che si muove in controtendenza (-0,2%). Positivi anche i future su Wall Street con il Nasdaq che sale dello 0,8% e l'S&P dello 0,3%.

I listini provano così a ripartire dopo aver rifatto la tare alle aspettative sulla stretta monetaria, ricalibrando al rialzo il tasso terminale di Bce e Fed. Poco mossi i titoli di Stato, con lo spread Btp-Bund a quota 192 punti e il rendimento del decennale italiano a quota 4,468%. Sul fronte energetico recupera terreno il petrolio (+1%), con il wti che sale a 74,8 dollari al barile e il brent a 81,2 dollari, mentre il gas in Europa si mantiene sopra i 50 euro al megawattora (+0,8% a 51 euro).

Piazza Affari continua a premiare i conti di Stellantis (+4,5%), Pirelli (+2,8%) e A2A (+1,2%), bene anche Saipem (+2,7%), Campari (+2,5%) e Unicredit (+2,4%), in una seduta nuovamente positiva per il comparto bancario, mentre scivola Eni (-5%) dopo l'aggiornamento del piano e Tim (-1,4%) è oggetto di prese di beneficio in attesa di una soluzione per la rete.

