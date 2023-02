Borsa: Europa apre positiva, attesa per il Pil Stati Uniti

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Le Borse europee avviano la seduta in rialzo, dopo i verbali della Fed dell'ultima riunione.

L'attenzione dei mercati si concentra sulle prossime decisioni delle banche centrali sulla politica monetaria. C'è attesa per l'inflazione dell'Eurozona e per il Pil degli Stati Uniti.

Avvio di giornata in rialzo per Francoforte (+0,35%) e Parigi (+0,13%). In flessione Londra (-0,28%). (ANSA).