Borsa: Asia chiude negativa dopo i verbali della Fed

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Le Borse asiatiche, orfane di Tokyo chiusa per festività, chiudono la seduta in calo, dopo i verbali della Fed. L'attenzione degli investitori si concentra sull'intenzione delle banche centrali di proseguire con i rialzi dei tassi d'interesse per rallentare la corsa dell'inflazione.

Tiene banco anche il tema delle tensioni geopolitiche e gli impatti sui prezzi delle materie prime.

A contrattazioni ancora in corso in calo Hong Kong (-0,25%), Shanghai (-0,1%), Shenzhen (-0,24%) e Mumbai (-0,1%). In controtendenza Seul che guadagna lo 0,9%.

Sul fronte macroeconomico in arrivo l'inflazione finale dell'Eurozona. Dagli Stati Uniti atteso il Pil del quarto trimestre, le richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione e le scorte settimanali di petrolio (Eia).

