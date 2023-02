Benzina: il diesel scende ancora, al self è a 1,832 euro

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Prosegue il calo dei prezzi praticati del diesel. In base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 22 febbraio, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,863 euro al litro (1,864 il valore precedente). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,832 euro al litro (contro 1,836).

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 2,006 euro al litro (2,007 nella precedente rilevazione), mentre la media del diesel servito è 1,978 euro al litro (contro 1,983).

I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,797 e 0,829 euro al litro (no logo 0,806). Infine, i prezzi medi del metano si collocano tra 1,817 e 2,071 (no logo 1,952). (ANSA).