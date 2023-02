Bce: l'utile 2022 crolla a zero per la svalutazionie dei titoli

La Bce chiude il 2022 con un azzeramento degli utili, già crollati a 192 milioni di euro nel 2021, e di conseguenza "nessuna distribuzione di dividendi alle banche centrali dell'area euro".

Lo si legge in una nota della banca centrale, i cui risultati fanno i conti con 1,627 miliardi di accantonamenti a copertura di rischi finanziari su perdite relative per interessi sulle passività nette sulla piattaforma target2 e svalutazioni di titoli su fondi propri e nel portafoglio in dollari.