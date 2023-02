A2a: Mazzoncini, avanti con la transizione e le rinnovabili

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - A2a accelera sulla transizione energetica, sulle rinnovili e sull'economia circolare. Lo ha detto l'amministratore delegato Renato Mazzoncini annunciando i risultati preliminari dell'esercizio 2022. " Il 2023 - ha spiegato - ci vedrà ancora impegnati nell'attuazione degli obiettivi individuati nel nostro piano industriale, attraverso la realizzazione di infrastrutture strategiche per lo sviluppo delle rinnovabili, del recupero di materia e nel potenziamento delle reti". Già nel 2022 il gruppo ha "proseguito nel suo percorso di sviluppo industriale - ha spiegato - in linea con la strategia di lungo periodo focalizzata su transizione energetica ed economia circolare, incrementando ulteriormente gli investimenti rispetto a quelli, già elevati, del 2021 e portando a compimento importanti operazioni di crescita per linee esterne". In particolare gli investimenti organici sono cresciuti del 15% a 1,24 miliardi di euro, con un incremento concentrato sugli interventi per "contribuire alla flessibilità e adeguatezza degli impianti di generazione elettrica, alla crescita degli impianti eolici e fotovoltaici, al potenziamento delle reti di distribuzione elettrica e al recupero di energia e materia".

A2a ha chiuso l'esercizio 2022 con un margine operativo lordo preliminare in crescita del 7% a 1,5 miliardi di euro, una posizione finanziaria netta a 4,26 miliardi e una capacità rinnovabile installata in crescita del 12% a 2,5 Gw. L'energia verde venduta è stata pari a 6,6 TWh, il 32% in più rispetto al 2021. E' proseguita poi la crescita della finanza sostenibile, con una quota di debito sostenibile pari al 58% sul totale del debito lordo di gruppo, contro il 44% dell 2021. (ANSA).