Superbonus, si cerca soluzione urgente sui crediti

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Il problema dei crediti incagliati del Superbonus mette d'accordo ministero dell'Economia e associazioni di categoria sui tempi, perché per tutti è molto urgente intervenire, ma non c'è ancora una soluzione condivisa.

Le associazioni chiedono che scendano in campo le partecipate, le uniche con la capacità sufficiente di acquistare la mole di crediti (19 miliardi) che soffoca le imprese, ma il governo sta invece ancora studiando una soluzione con le banche, rifacendo insieme i conti sullo spazio fiscale che realmente hanno per assorbire ancora crediti dalle aziende.

E' quanto si è discusso al primo tavolo tecnico sulle misure in materia di bonus edilizi, approvate il 16 febbraio, presieduto dal viceministro Maurizio Leo che ha messo a confronto tutti i soggetti coinvolti nel dibattito: dall'Abi all'Agenzia delle entrate, Cdp e Sace, da Confindustria ad Ance, Confedilizia e tutte le altre associazioni di categoria. (ANSA).