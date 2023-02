Rinnovabili, investimenti record nel 2022 nel mondo

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Record degli investimenti globali nelle tecnologie per la transizione energetica (inclusa l'efficienza energetica), nel 2022 a quota 1.300 miliardi di dollari. Lo rivela il rapporto 'Global Landscape of Renewable Energy Finance 2023' dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (Irena) e della Climate Policy Initiative (Cpi), precisando che c'è stato un aumento del 19% sul 2021 e del 50% sul 2019. (ANSA).