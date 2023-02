Pirelli: in 2022 ricavi a 6,6 miliardi e utile +35,5%

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Pirelli chiude un 2022 "sopra le attese": i ricavi sono cresciuti del 24,1% a 6.615,7 milioni, superiori al target di 6,5 miliardi di euro e l'utile netto è in crescita del 35,5% a 435,9 milioni di euro (321,6 milioni di euro nel 2021).

Dopo un anno record si aspetta un periodo di consolidamento, in un mondo dove si prevede un generale rallentamento della crescita economica su cui pesano le tensioni geopolitiche e il persistere dell'inflazione dei fattori produttivi (materie prime, energia e logistica). In questo scenario i target finanziari puntano a ricavi stabili o in leggera crescita tra 6,6 e 6,8 miliardi di euro continuando a migliorare il price mix; un ebit margin adjusted tra maggiore di 14% e 14,5%; una generazione di cassa netta ante dividendi attesa tra 440 e circa 470 milioni di euro.

Il presidente e ceo di Aeolus Wang Feng entra nel cda di Pirelli al posto del consigliere dimissionario Bai Xinping. Il consiglio d'amministrazione, si legge in una nota, ha proceduto alla cooptazione e lo ha nominato componente del comitato per la remunerazione, del comitato nomine e successioni e del comitato strategie. (ANSA).