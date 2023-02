Piaggio: al via i nuovi piani di investimento in Vietnam

(ANSA) - HANOI, 22 FEB - La Piaggio, presente in Vietnam con uno stabilimento nella provincia settentrionale di Vin Phuc, ha ricevuto ieri il via libera dalle autorità locali per aumentare il proprio investimento a 165 milioni di dollari, dai 90 attuali.

L'azienda ha avviato a partire da ottobre 2007 la costruzione di una fabbrica nel parco industriale di Binh Xuyen, ed ha iniziato la produzione e l'assemblaggio nel giugno 2009, a cui si è aggiunto, nel marzo 2012, un nuovo stabilimento motori, su un'area di circa 19 ettari.

Nel corso degli anni la produzione è cresciuta tanto da rendere necessario questo ampliamento grazie alla rapida urbanizzazione dei principali paesi asiatici, ed il conseguente aumento del potere d'acquisto dei consumatori.

Il nuovo investimento consentirà di continuare a sviluppare le attività produttive e commerciali, portando la capacità di produzione e assemblaggio di veicoli a due ruote da 250.000 a 400.000 all'anno.

Anche la produzione di motori aumenterà da 300.000 a 400.000 unità annue. (ANSA).