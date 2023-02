Germania: indice Ifo sale a 91,1 a febbraio

L'indice Ifo tedesco che segnala la fiducia delle imprese a febbraio è salito a 91,1 (contro le attese a 91,2) rispetto al valore rivisto a 90,1 di gennaio.



Il dato finale sull'inflazione tedesca si conferma in linea con la lettura flash. L'andamento dei prezzi armonizzato all'Ue, segnala l'Ufficio di statistica della Germania, ha segnato un rialzo del 9,2% anno su anno e del +0,5% rispetto a dicembre. Anche il dato non armonizzato segna

un andamento in linea con la lettura preliminare e con le attese

degli economisti: +8,7% anno su anno e +1% rispetto a gennaio.