Gdf, in 2 anni sequestrati 3,7 miliardi di frodi per bonus edilizi

"Nell'ultimo biennio la Guardia di Finanza è stata in prima linea nel contrasto alle ingenti frodi nel settore dei bonus in materia edilizia ed energetica, facendo emergere un'ampia casistica di illeciti". Lo ha detto il comandante generale della Guardia di finanza, Giuseppe Zafarana, in audizione alla Commissione Finanze della Camera, il quale sottolinea: "complessivamente, allo stato, sono stati sequestrati oltre 3,7 miliardi di crediti d'imposta inesistenti, i quali, ove non fossero stati sottoposti a vincolo cautelare, avrebbero causato un mancato gettito fiscale di pari ammontare'".