Gas: chiude in rialzo a 50,6 euro al megawattora

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Chiusura in rialzo per il prezzo del gas, con gli operatori che guardano all'arrivo di temperature più rigide e l'impatto sul livello degli stoccaggi.

Ad Amsterdam il prezzo sale del 4,2% a 50,6 euro al megawattora.

Quotazioni in aumento anche a Londra dopo si attestano a 125,4 penny (+4,4%). (ANSA).