Euronext mette sul piatto 8,75 euro per azione per Allfunds

Allfunds ha ricevuto un'offerta d'acquisto non sollecitata da Euronext dell'importo di 8,75 euro per azione. Lo annuncia la stessa fintech quotata alla borsa di Amsterdam dall'aprile del 2021 spiegando che il prezzo comprende una quota in contanti, pari a 5,69 euro per azione, più un corrispettivo di 4,059 centesimi in azioni Euronext di nuova emissione. Sarà la stessa Euronext a determinare il numero di nuove azioni da emettere per ogni titolo di Allfunds in base al prezzo medio settimanale del titolo calcolato nell'ultimo giorno di negoziazioni prima dell'annuncio dell'offerta a 8,75 euro per azione.

Il gestore delle borse di Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Milano Parigi e Oslo pagherà agli azionisti di Allfunds che sottoscriveranno l'offerta un premio in contanti, in azioni o misto sul prezzo offerto per ogni singola azione pari al 5,5% annuo per il periodo che intercorre tra la data dell'annuncio formale dell'offerta e quella della prima chiusura della stessa e il 31 marzo del 2024.

Euronext ha informato il consiglio di amministrazione di Allfunds che sono in corso colloqui con gli azionisti Hellman & Friedman e Bnp Paribas, che insieme posseggono il 46,4% del capitale per cercare di ottenere "il loro supporto all'offerta".

Proprio al raggiungimento di un accordo con questi ultimi - spiega Euronext - è subordinata la validità dell'offerta.

E' escluso invece dai negoziati il gruppo Allfunds, il cui consiglio di amministrazione "sta valutando al momento la proposta di acquisto, soggetta a diverse condizioni". Per questo, spiegano sia Euronext sia Allfunds, "non c'è nessuna certezza che ci sarà una transazione e sugli eventuali termini di quest'ultima".