Edge e Fincantieri firmano un accordo di cooperazione a Idex

(ANSA) - TRIESTE, 22 FEB - Abu Dhabi Ship Building (Adsb), controllata di Edge Group, leader in progettazione, costruzione, riparazione, manutenzione, refitting e conversione di navi militari e commerciali, e Fincantieri, uno dei principali gruppi cantieristici al mondo, hanno firmato oggi un accordo di cooperazione a Idex 2023, una delle più importanti esposizioni internazionali nell'ambito della Difesa, ad Abu Dhabi.

Edge e Fincantieri uniranno le forze nella progettazione, costruzione e gestione della flotta per navi militari e commerciali, oltre a creare nuove opportunità di business nel mercato locale e internazionale con soluzioni tecnologiche ad alto valore aggiunto. L'accordo è stato firmato da Khalid Al Breiki, President of Platforms & Systems di Edge e Vice Chairman di Adsb, e Pierroberto Folgiero, a.d. di Fincantieri, alla presenza, tra gli altri, dei sottosegretari alla Difesa di EAU, Mattar Salem Ali Al Dhaheri, e d'Italia Isabella Rauti.

Pierroberto Folgiero ha parlato di una "importante opportunità per sfruttare le sinergie che consentiranno un processo congiunto di consolidamento e crescita. Insieme alla prossima apertura della NewCo, interamente posseduta dal Gruppo, questa firma conferma anche il forte impegno di Fincantieri per rafforzare la propria posizione e reputazione nel Paese".

(ANSA).