Costruzioni: Istat, nel 2022 produzione vola, +12,7%

Prosegue nel 2022 "la forte crescita del settore delle costruzioni, seppure su ritmi più contenuti rispetto a quelli dell'anno precedente": nella media complessiva dell'anno, l'indice della produzione nelle costruzioni corretto per gli effetti di calendario aumenta del 12,7% rispetto al 2021, mentre l'indice grezzo cresce dell'11,6%.



Lo indica l'Istat. Per il solo mese di dicembre 2022 si stima, invece, che l'indice destagionalizzato aumenti dello 0,4% rispetto a novembre 2022. Su base annua, l'indice corretto per gli effetti di calendario registra un incremento del 4,9%, mentre l'indice grezzo diminuisce del 2,1%.