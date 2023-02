Borsa:Europa lima il calo dopo Wall Street,peggiora Milano -1,3%

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Le Borse europee limano il calo dopo l'avvio in terreno positivo di Wall Street. Dopo i dati sull'inflazione l'attenzione ora si sposta sulla pubblicazione dei verbali della Fed attesi in serata. Poco mossi i rendimenti dei titoli di Stato dopo i rialzi della vigilia. Sul fronte valutario l'euro è stabile a 1,0654 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,4%. In flessione Milano (-1,2%), Madrid (-0,9%), Londra (-0,8%), Parigi e Francoforte (-0,2%). I listini sono appesantiti dall'andamento delle banche (-1,7%). Male anche l'energia (-0,8%), con il prezzo del petrolio in calo. Il Wti scende a 75,48 dollari al barile (-1,1%) e il brent a 82,09 dollari (-1,2%). Scendono le utility (-0,7%), mentre il gas è in rialzo sopra i 50 euro al megawattora. Nel Vecchio continente positive le Tlc (-0,2%).

Piazza Affari è appesantita dalle banche. Scivolano Fineco (-5%), Bper (-4,4%) e Mps (-4,2%). Male anche Intesa e Unicredit (-3%). Proseguono in calo Enel (-1,1%) e Eni (-0,7%). Corre Stellantis (+2,9%), dopo i risultati finanziari. Avanza Tim (+1,8%), dopo una partenza negativa e mentre si attendono sviluppi sulla Rete. Poco variata Pirelli (+0,04%), in attesa dei conti. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 195 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,47%. (ANSA).