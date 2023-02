Borsa: Milano chiude in calo con le banche, corre Tim

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - La Borsa di Milano (-1,1%) chiude in netto calo, con i listini europei deboli in vista delle prossime decisioni delle banche centrali sul rialzo dei tassi d'interesse. A Piazza Affari, maglia nera in Europa, pesano le banche e l'energia. Lo spread tra Btp e Bund chiude stabile a 193 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,45%.

Tra le banche scivola Mps (-4,8%). Archiviano la seduta in modo pesante anche Fineco (-4,7%), Bper (-4,4%), Intesa (-3%) e Unicredit (-2,7%). Vendite anche sull'energia con il calo del prezzo del petrolio. In flessione Tenaris (-3,1%), Saipem (-2,1%) e Eni (-1,1%). Male anche le utility con il prezzo del gas sopra i 50 euro al megawattora. In calo Erg (-1,9%), Enel e Hera (-1,4%), A2a (-1%), quest'ultima alla vigilia del conti dell'anno scorso. In calo anche Recordati (-2,5%), all'indomani dei risultati e del nuovo piano industriale.

Seduta brillante per Tim (+2,8%), in vista degli sviluppi sulla rete dopo la proroga concessa a Kkr per l'offerta non vincolante e le parole del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Festeggia Stellantis (+2,2%), con i conti record migliori delle attese e un buyback da un 1,5 miliardi di euro. Giornata positiva anche per Amplifon (+1,6%) e Campari (+1,3%), quest'ultima dopo i conti in forte crescita. (ANSA).