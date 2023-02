Borsa: Milano cede (-1,1%) con l'Europa in attesa della Fed

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Milano perde colpi a metà mattina, con il Ftse Mib che cede oltre l'1,1%, maglia nera tra le Borse del Vecchio Continente. Londra arretra dello 0,9%, Francoforte e Parigi dello 0,7% con i timori per la stretta monetaria che condizionano ancora una volta la seduta. Deboli anche i future su Wall Street, che attende i verbali della Fed, in serata, per cercare indicazioni sulla traiettoria futura dei tassi.

In attesa dei dati sull'inflazione nell'Eurozona a gennaio si registra qualche palpitazione sul mercato dei titoli di stato, con il rendimento dei Btp decennali risalito brevemente per la prima volta da inizio gennaio sopra il 4,5% . A Piazza Affari soffrono Fineco (-3,3%), Recordati (-3,1%) e le utility Snam (-2,4%), Terna (-2,2%) ed Erg (-1,9%) mentre le vendite si allargano ai bancari, con Bper in testa (-2%) e ad Enel (-1,9%), al centro della partita per le nomine. In controtendenza Stellantis (+2%), grazie a conti migliori delle attese e a un buyback da 1,5 miliardi, e Tim (+0,5%), che inverte la rotta nonostante l'allungamento dei tempi per la rete. (ANSA).