Borsa: l'Europa apre in calo, Londra cede lo 0,51%

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Avvio in calo per le Borse europee, dove i timori sul rialzo dei tassi continuano a pesare sull'umore degli investitori. A Francoforte il Dax ha avviato le contrattazioni in calo dello 0,36% a 15.342 punti, a Londra il Ftse 100 cede lo 0,51% a 7.937 punti e a Parigi il Cac 40 arretra dello 0,36% a 7.282 punti. (ANSA).