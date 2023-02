Borsa: Europa soffre i timori sui tassi, male Milano (-1,5%)

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Sulle Borse europee proseguono le vendite, con gli investitori che continuano a prendere le distanze dal mercato azionario preoccupati di non aver preso bene le misure alla Fed e alla Bce sui tassi. Milano guida i ribassi nel Vecchio Continente (-1,5%) davanti a Madrid (-1,4%), Londra (-1,2%), Parigi (-0,9%) e Francoforte (-0,7%). Si prospetta debole anche l'avvio di Wall Street dove, dopo il tonfo della vigilia, i future restano in rosso in attesa di leggere, questa sera, le minute delle Fed.

Più tranquilla la situazione sul mercato dei titoli di Stato, dove il rendimento del Btp si mantiene stabile al 4,45%, dopo una fiammata sopra il 4,5%, al pari dello spread con il Bund, invariato a 193 punti, in attesa del dato sull'inflazione dell'Eurozona, domani, e dopo la conferma di quella tedesca al 9,2% a gennaio e la revisione al ribasso, dal 10,9% al 10,7%, del dato armonizzato di gennaio dell'Italia.

Sui listini europei guidano i ribassi le banche (-1,9% l'indice Stoxx) oggetto di prese di beneficio, in scia ai forti rialzi macinati quest'anno, ma male vanno anche le utilities (-1,2%) e gli energetici (-1,2%), in una seduta in cui il petrolio sta cedendo l'1% e il wti scivola a 75,7 dollari al barile. Sempre sul fronte energetico il gas torna sopra 50 euro al megawattora (+4,6% a 50,77 euro).

A Piazza Affari scivolano Fineco (-5,1%), Bper (-4,5%), Recordati (-2,8%), Snam (-2,7%), Intesa (-2,7%) e Banco Bpm (-2,5%) mentre si muovono in controtendenza Stellantis (+1,2%) e Tim, tornata a salire (+1%) dopo un avvio negativo, nella convinzione che il mese in più chiesto da Kkr sulla rete possa portare il governo a una posizione chiara. (ANSA).