Borsa: Asia in rosso con Wall Street e i timori sui tassi

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Seduta in rosso per le Borse asiatiche che risentono del tonfo di Wall Street, che ieri ha chiuso la peggior seduta in due mesi, in scia alla preoccupazione che la Fed stringerà ancora per un po' i bulloni della politica monetaria allo scopo di riportare la dinamica dei prezzi sulla retta via.

Seul ha perso l'1,7%, Tokyo l'1,3% mentre Sydney ha limitato i ribassi allo 0,3%. Contengono il calo entro il mezzo punto percentuale anche i listini cinesi, ancora aperti: Hong Kong arretra dello 0,4%, Shanghai dello 0,5% e Shenzhen dello 0,3%. I timori su una parabola più lunga della stretta monetaria continuarenno a pesare anche in Europa, dove i future sui listini del Vecchio Continente sono in calo di circa lo 0,3%.

Nelle ultime settimane il mercato ha rivisto al rialzo dal 4,9% al 5,3% il tasso terminale del ciclo rialzista della Fed, spingendo a un passo dal 4% i rendimenti dei Treasury, e ridando fiato al dollaro, salito da 1,1 fino a 1,065 nel cambio con l'euro. Una lettura a cui gli investitori cercheranno conferme dai verbali della Fed che verranno resi noti stasera. Nel frattempo l'inflazione tedesca a gennaio si è confermata in crescita del 9,2% su base armonizzata. In mattinata sono attese anche le lettura finali in Italia e nell'Eurozona, oltre all'indice Ifo tedesco.

Il clima di sfiducia pesa anche sul petrolio (-0,5%), con il Wti in calo a 76 dollari al barile e il brent a 82,7 dollari.

