Assogestioni: tiene raccolta 2022 malgrado i deflussi

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - A fine 2022, il patrimonio gestito dai fondi di investimento in Italia ammonta a 2.212 miliardi e l'ufficio studi di Assogestioni stima che negli ultimi tre mesi dell'anno l'effetto mercato sulle masse sia stato pari a +0,5%, arrivando a +0,9% sui soli fondi aperti.

La raccolta netta del quarto trimestre è stata pari a +7,4 miliardi, dato che porta il saldo complessivo dell'anno a +14,86 miliardi. Per quanto riguarda i soli fondi aperti, sebbene negli ultimi tre mesi siano stati registrati 1,48 miliardi di deflussi, l'intero anno si è concluso con +8,5 miliardi euro di nuove sottoscrizioni.

Quest'ultimo dato permette di parlare di "buona tenuta della raccolta netta" come sottolinea Alessandro Rota, direttore Ufficio Studi, Assogestioni secondo cui "Questo risultato dei fondi è di particolare valore se paragonato ad altri periodi di crisi, come il biennio 2007-2008 quando registrammo un'emorragia di quasi 200 miliardi o il 2011, quando la crisi del debito sovrano portò a oltre 30 miliardi di deflussi".

Tra i fondi aperti, a spiccare sono stati i prodotti azionari, che hanno attratto 4,7 miliardi nel trimestre, per un bilancio in positivo per oltre 22 miliardi nell'intero 2022. I fondi obbligazionari hanno invece registrato 1,6 miliardi di deflussi e chiudono l'anno a -17,4 miliardi. (ANSA).