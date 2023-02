Recovery: Ue, erogati 144 miliardi, rispettare le scadenze

"Ad oggi Commissione Ue ha erogato oltre 144 miliardi di euro nell'ambito del Recovery Facility Fund, tra sovvenzioni (96 miliardi ) e prestiti (48 miliardi). Si prevedono molti altri esborsi man mano che ci si avvia verso la seconda metà del ciclo di vita del programma. Gli Stati membri dovrebbero fare del loro meglio per sfruttare appieno le opportunità offerte dal Recovery e applicare le scadenze che si sono impegnati a rispettare nei loro piani".



E' quanto sottolinea la Commissione Ue in una comunicazione diffusa in occasione dell'anniversario dei due anni dell'entrata in vigore del Recovery Plan.