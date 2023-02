La moda italiana vale 90 miliardi, ma la crescita rallenta

Le maggiori aziende della moda in Italia, dopo due anni di spinta a doppia cifra, vedranno un rallentamento nella crescita dei ricavi nel 2023.



Sono le previsioni degli analisti dell'area studi Mediobanca che, analizzando i dati finanziari di 152 società della moda con sede in Italia, mettono in luce un 2022 molto positivo con una crescita del giro d'affari nominale a livello aggregato del 20% (a 82 miliardi di euro, +21% sul 2019) e per il 2023 prevedono un ulteriore incremento del giro d'affari ma a cifra singola, dell'8% che porterebbe l'aggregato delle Maggiori Aziende Moda Italia a sfiorare i 90 miliardi, all'interno di uno scenario in rallentamento macroeconomico, in un contesto di tassi di interesse che vanno normalizzandosi verso l'alto e con le tensioni inflazionistiche in decelerazione.