L'intelligenza artificiale fa anche il bucato, arriva WashPass

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Il bucato? Ci pensa l'intelligenza artificiale. Haier, il brand del settore grandi elettrodomestici, annuncia il debutto sul mercato italiano di WashPass: la lavatrice ipertecnologica e connessa di classe A per la massima efficienza energetica. Ma anche - promette la società - "una nuova esperienza di lavaggio professionale accessibile a tutti". Si tratta del primo servizio in abbonamento mensile e controllato dall'Intelligenza Artificiale con detergenti esclusivi studiati ad hoc dalla società di Milano Nuncas, basati sull'innovativa chimica disaggregata.

Usare la 'lavatrice del futuro' è semplicissimo: WashPass potrà essere gestita interamente tramite l'app hOn. Basta inserire i capi nel cestello, selezionare il programma più adatto e l'Intelligenza Artificiale si occuperà del bucato. Non si dovrà dosare manualmente gli ingredienti di Nuncas, né andarli a comprare o ricordarsi di farlo, perché il riordino è automatico. Il loro costo è già incluso nella tariffa mensile e saranno recapitati direttamente a casa quando sono in esaurimento.

Inoltre, il servizio comprende supporto per l'installazione e collegamento della lavatrice alla rete internet oltre ad assistenza e manutenzione per tutta la durata della sottoscrizione. (ANSA).