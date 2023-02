Ita: dal cda ok all'aumento degli stipendi del personale

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Ita Airways "ha approvato l'adeguamento salariale a favore dei propri dipendenti, un passo necessario perché l'azienda possa cogliere le opportunità di crescita del mercato". Lo rende noto la società. L'adeguamento salariale "è un tassello fondamentale" di attuazione del piano di crescita di Ita Airways, che si "doterà di una struttura di costi coerente, riuscendo ad essere attrattiva in un mercato in espansione che registra un aumento della competitività nei diversi settori domestico, internazionale e intercontinentale", sottolinea la società. La manovra salariale "sarà strutturale" e permetterà alla compagnia di "valorizzare il personale" formato e addestrato "grazie agli investimenti dell'azienda". Inoltre, potrà così sostenere "una campagna di assunzioni" in un mercato fortemente competitivo. Ita Airways, dopo una iniziale fase di crescita successiva al primo anno di operatività e in un contesto di mercato espansivo, ha "recentemente confermato gli impegni in termini di incremento della flotta e di apertura di nuovi collegamenti", conclude la nota del gruppo. (ANSA).