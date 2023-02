Gas: chiusura in ribasso a 48,54 euro al Ttf di Amsterdam

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - Ha chiuso in ribasso il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti futures sul mese di marzo hanno ceduto il 2,67% a 48,54 euro al MWh. Per il metano si tratta del valore più basso dopo quello raggiunto il 6 dicembre del 2021 in chiusura di seduta a 47,429 euro. (ANSA).