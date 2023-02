Campari: nel 2022 boom ricavi +24% e utile +26%

Campari chiude il 2022 con vendite nette per quasi 2,7 miliardi (+24,2%), un ebitda rettificato pari a 660,3 milioni (+28,2%) e un utile di gruppo rettificato a 387,8 milioni (+26%). Il cda, si legge in una nota, proporrà un dividendo a 0,06 per azione, stabile rispetto all'anno precedente.



"In un 2022 sfidante abbiamo continuato a fare consistenti progressi nel perseguimento della nostra strategia di crescita a lungo termine, focalizzandoci sul continuo rafforzamento dei brand nonché sul potenziamento del portafoglio attraverso le acquisizioni. In confronto al periodo pre-pandemico, le nostre vendite sono aumentate organicamente del 40% grazie alla dinamica molto positiva dei brand, agli aumenti di prezzo, nonché al potenziamento della struttura commerciale che ha guidato una forte domanda da parte dei consumatori" commenta il ceo Bob Kunze-Concewitz.