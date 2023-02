Borsa: Milano peggiora e cede l'1,25%, spread a 190

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - La Borsa di Milano conferma e incrementa l'andamento negativo con il Ftse Mib che cede l'1,25% a 27.283 punti. Resta sotto la lente Tim che lascia il 2,13% in attesa del cda di venerdì per decidere sull'offerta di Kkr.

Nel credito sotto pressione Unicredit che perde il 2% mentre lo spread tra Btp e Bund sale a 190 punti e il rendimento del decennale italiano al 4,38%. Fuori dal paniere principale si sgonfia Mps che si appiattisce a +0,04% adeguandosi all'onda al ribasso dell'indice. Tra gli altri vendite su Saipem (-2%), Nexi (-2,16%). Sotto la lente Enel (-1,3%) e Eni (-1,14%) per la partita sulle nomine. (ANSA).