Borsa: Milano chiude a -0,68%, bene Leonardo, giù Unicredit

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - Ha chiuso in rosso Piazza Affari tra scambi brillanti per oltre 2,3 miliardi di euro di controvalore, inferiori però ai 2,85 miliardi di venerdì scorso.

L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,68% a 27.409 punti, con il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi in rialzo a 193,4 punti e il rendimento annuo italiano in crescita di 13,1 punti al 4,459%, contro i 7 punti in più di quello tedesco a 2,525 punti. Per i titoli italiani si tratta della cedola più alta dallo scorso 4 gennaio, in una giornata condizionata dai timori per nuovi rialzi dei tassi da parte della Fed e della Bce, a poche ore dai verbali dell'ultimo Fomc della banca centrale Usa, previsti domani insieme al vertice mensile sulla politica non monetaria della Bce.

Sul listino dei grandi titoli di Piazza Affari ha prevalso il segno meno, con Unicredit (-2,11%) fanalino di coda e Leonardo (+2,3%) protagonista di un allungo solitario. In rialzo anche Moncler (+1,66%), insieme a Cucinelli (+1,26%). Bene Fineco (+0,76%), più caute Buzzi (+0,46%), Snam e A2a (+0,36% entrambe), che esauriscono la breve lista dei rialzi. Segno meno per il resto del paniere.

Pesanti Cnh (-1,99%), Banca Generali (-1,84%), Nexi (-1,77%) e Stellantis (-1,67%) dopo i dati sulle vendite di auto in Europa. DEboli anche Amplifon (--1,64%), Saipem (-1,48%), Pirelli (-1,33%), Banco Bpm (-1,29%) e Recordati (-1,24%) dopo i conti. Più cauta Tim (-1,18%), il cui Cda esaminerà venerdì prossimo l'offerta di Kkr sulla rete. Effetto conti anche su Campari (-1%), segno meno per Eni (-0,57%) e Saipem (-1,48%) con il greggio su valori bassi (Wti -0,12% a 76,25 dollari al barile). (ANSA).