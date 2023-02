Borsa: Europa in calo nel finale, pesa Wall Street, Milano -0,6%

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - Borse europee deboli nel finale con gli indici Usa in forte tensione (Dow Jones -1,5% e Nasdaq -1,7%) per i timori di nuovi rialzi dei tassi, alimentati dagli indici Pmi migliori delle stime. Milano cede lo 0,6%, Francoforte e Londra lo 0,4%, Parigi lo 0,3% e Madrid lo 0,25%.

Alta tensione sui titoli di stato, con il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 192 punti e il rendimento annuo italiano in crescita di 12,2 punti al 4,45% e quello tedesco di 7,5 punti al 2,53%. Debole il greggio (Wti -0,58% a 75,9 dollari al barile e Brent -1,47% a 82,77 dollari), in forte calo invece il gas naturale (-2,94% a 48,48 euro al MWh). Stabile il dollaro a quota 0,936 euro, mentre appare in rialzo a 134,75 yen e debole a 0,823 sterline.

Effetto conti su Hsbc (+4,67%) a Londra, Recordati (-1,65%) e Campari (-1,1%) a Milano ed Engie (+4,86%) a Parigi. Deboli i petroliferi Bp (-1,4%), Shell (-0,83%), TotalEnergies (-0,48%) ed Eni (-0,26%). Segno meno per il produttore di semiconduttori asm-Osram (-2,4%), più caute Infineon (-0,72%) ed Stm (-0,55%).

Pesanti i bancari Mps (-2,63%) e Unicredit (-1,54%), più cauti Banco Bpm (-1,32%), Credit Agricole (-0,75%) e soprattutto Bper (-0,58%) e Bnp (-0,27%). In controtendenza Intesa (+0,48%).

