Borsa: Europa debole con, Wall Street e spread, Milano -0,6%

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - Si mantengono deboli le principali borse europee sulla scia degli indici Usa, con i timori di nuovi rialzi da parte delle banche centrali dopo indici Pmi migliori delle stime. Milano cede lo 0,65%, Francoforte e Londra lo 0,35% e Parigi lo 0,3%. Sale nel contempo la tensione sui titoli di stato: il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi sfiora i 193 punti, con il rendimento annuo italiano che balza di 13,8 punti al 4,466% e quello tedesco di 8,5 punti al 2,54%.

Contrastato il greggio, con il Wti Usa in rialzo dello 0,59% a 76,79 dollari al barile mentre il Brent del mare del Nord cede lo 0,62% a 83,54 dollari. In forte calo invece il gas naturale, che lascia sul campo il 3,55% a 48,1 euro al MWh ad Amsterdam e il 3,59% a 119,45 penny per unità termica Usa a Londra.

Effetto conti su Hsbc (+5,19%) a Londra, Recordati (-2,43%) e Campari (-0,71%) a Milano e per Engie (+4,83%) a Parigi. Deboli i petroliferi Bp (-0,86%), Eni (-0,63%) e Shell (-0,61%), più cauta invece TotalEnergies (-0,22%). Segno meno per il produttore di semiconduttori asm-Osram (-2,14%), più cauta Stm (-0,73%). Pesanti Mps (-3%) e Unicredit (-2,4%), più caute Banco Bpm (-1,27%), Bper (-1,16%), Credit Agricole (-0,84%), Bnp (-0,41%) e Intesa (-0,08%). (ANSA).