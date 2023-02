Borsa: Europa debole con timori su tassi e tensioni geopolitiche

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - I timori per l'inasprimento delle tensioni geopolitiche e per i tassi più elevati indeboliscono le Borse. Quelle europee nonostante il buon dato complessivo del pmi di febbraio, risentono del manifatturiero che non convince.

I future sugli Stati Uniti sono negativi con i tecnologici cinesi alle prese con le tensioni sui prezzi tra le aziende di e-commerce. Al quadro di incertezza contribuisce poi l'attesa dei verbali della Fed di domani.

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo Stoxx 600, cede un quarto di punto con immobiliare e tech più di altri sotto vendita. A Milano (Ftse Mib -0,68% a 27.400 punti) le peggiori sono Unicredit (-2,5%) e Bper (-2,2%) mentre lo spread tra Btp e Bund resta su quota 191 punti con il rendimento del decennale italiano stabile al 4,39%. Prosegue il calo di Tim (-2,1%) in attesa del cda di venerdì sull'offerta di Kkr. Di contro corre Leonardo (+2,7%). Debole Campari (-0,6%) dopo i conti. Tra la altre Piazze Parigi cede lo 0,33%, Francoforte lo 0,24 e Londra lo 0,11%.

Quanto ale commodity per il petrolio il wti sale oltre i 77 dollari al barile (+1,3%) mentre è poco mosso il brent (sotto gli 84 dollari al barile, -0,12%). Il gas è su quota 48,6 euro al megawattora con un calo del 2,55%. Per i metalli l'oro è poco mosso a 1.834 dollari l'oncia. Lato cambi il dollaro, torna bene rifugio e si apprezza sull'euro. La moneta unica è scambia a 1,0655 sul biglietto verde. (ANSA).