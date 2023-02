Borsa: deludono pmi manifattura e l'Europa cede, Milano -0,78%

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - Borse europee tutte in ribasso con gli indici Pmi che salgono ma non il manifatturiero (a febbraio 48,5 dai 48,8 di gennaio) che non convince il mercato. Lo sguardo dei listini è, però, soprattutto agli Stati Uniti e verbali della Fed di domani. L'indice d'area del vecchio Continente, lo stoxx 600, cede un punto percentuale con i titoli legati al tech e ai beni di consumo più di tutti sotto pressione.

Tra le singole Piazze, Milano lima a -0,78%. Sul Ftse Mib (27.365 punti) tra i peggiori sempre Tim (-2,5%), Nexi (-2,7%), Unicredit (-2%), Saipem (-2,2%). Risale e svetta Mps (+1,4%).

Parigi cede lo 0,5%, Francoforte lo 0,42% e Londra lo 0,26%. Lo spread tra Btp e Bund resta ancorato ai 190 punti con il rendimento del decennale italiano al 4,36%.

Per le commodity cede il petrolio con il wti sotto i i 76 dollari al barile e il brent a ridosso degli 83 dollari al barile. Fronte gas, il Ttf risale dai minimi a 48,7 euro al megawattora dimezzando la flessione al 2,35%. Quanto ai cambi il dollaro si apprezza sull'euro. La moneta unica scambia a 1,0668 sul biglietto verde. (ANSA).