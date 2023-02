Borsa: Asia debole, mercato guarda a verbali Fed

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - Borse di Asia e pacifico all'insegna della debolezza con gli occhi puntati sulla Fed. I mercati guardano ai verbali dell'riunione di febbraio in uscita domani. Tokyo, dopo la chiusura di Wall Street per festività, cede lo 0,21%. Giù Hong Kong (-1,7%) con il peso dei titoli tech. In lieve rialzo Shanghai (+0,49%), Shenzhen (++0,19%), e Seul (+0,16%) . In calo Sydney (-0,21%) Attesa in calo l'Europa così come sono in negativo i future sugli indici americani. L'attenzione degli investitori è focalizzata sugli indici Pmi manifatturiero e servizi delle principali economie. In particolare dell'eurozona dove il manifatturiero, a differenza di quello dei servizi, è atteso in contrazione. Negli Usa sono invece attesi entrambi in discesa.

E' in arrivo anche l'indice Zew tedesco per dare un quadro delle prospettive della prima economia europea. (ANSA).