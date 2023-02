Bici: Ancma, è di boom vendite e-bike, +271% tra 2015 e 2021

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "Tra il 2015 e il 2021 le vendite di e-bike nell'Ue sono cresciute del 271%. La quota di e-bike sul totale venduto ha raggiunto il 22%. Complessivamente il mercato delle biciclette, nel 2021, ha fatto registrare un valore di circa 20 miliardi di euro". Così i rappresentanti di Ancma, Associazione nazionale ciclo motociclo accessori, in audizione presso la commissione Attività produttive della Camera. Cresce in Europa anche la produzione, che fa segnare un +22%, trainata dalle biciclette elettriche (+356%).

"La quota di e-bike sul totale del prodotto ha raggiunto quasi il 30%. Nel 2021 sono stati prodotti 16 milioni di pezzi di cui 4,5 milioni e-bike", ha spiegato l'associazione. L'Italia è il primo Paese europeo per produzione con 3,5 milioni di pezzi nel 2021, pari al 20% della produzione europea, mentre è il secondo Paese per componenti prodotti, con un turnover di 0,57 miliardi nel 202, pari al 16% del totale europeo. (ANSA).