Ambiente: future su emissioni carbonio superano 100 euro

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - I future europei sulle emissioni di carbonio hanno superato la soglia dei 100 euro per tonnellata di anidride carbonica equivalente, aggiornando ancora i loro record.

Il rialzo è dovuto all'allentamento dei prezzi del gas che potrebbe stimolare l'attività industriale mondiale e all'uso massiccio del carbone in questo anno condizionato dalla guerra in Ucraina. Ieri i 'certificati' che le aziende possono acquistare per compensare le loro emissioni erano arrivati appena sotto questa soglia psicologica, a 99 euro alla tonnellata.

Nonostante il conflitto in Ucraina non accenni a trovare una soluzione, la politica europea non ha abbandonato i suoi obiettivi ambientali, in particolare quelli del pacchetto Fit for 55. (ANSA).