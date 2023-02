Ue-20: la fiducia dei consumatori è ancora in ripresa

A febbraio l'indice che misura la fiducia dei consumatori nelle prospettive dell'economia ha registrato il quarto rialzo consecutivo crescendo di 1,7 punti nell'Eurozona e di 1,5 punti nell'insieme Ue.



Lo ha reso noto la direzione generale per gli affari economici (Dg Ecfin) della Commissione europea. Nonostante questi buoni risultati, si legge in una nota, la fiducia dei consumatori resta ancora bel al di sotto della media fatta registrate in passato sul lungo termine.