Superbonus:Confedilizia,soddisfatti a metà,F24 risolve parte

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - "Soddisfatti a metà". Così il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa al termine del tavolo a Palazzo Chigi sul decreto sui crediti legati al superbonus. Sulla strada degli F24, ha precisato, "il ministro ha dato speranza da questo punto di vista. E' un modo per risolvere almeno una parte del problema e per tutti è parzialmente una soluzione, però consente di toccare alcune situazioni e far ripartire qualcosa".

"Ma per il futuro noi abbiamo chiesto di fare una fase transitoria un po' più lunga e poi mantenere limitatissimamente la cessione del credito per gli interventi antisisimici e le barriere architettoniche ed eventualmente trasformare la detrazione in credito d'imposta direttamente per il beneficiario", ha proseguito Spaziani Testa.

La soluzione, ha detto ancora, "è quella sull'utilizzo parziale della proposta Abi-Ance" sugli F24. Per il resto si sono rimessi al Parlamento sulle varie proposte che i vari presenti hanno fatto sui ritocchi al transitorio o il futuro", ha riferito il presidente di Confedilizia, precisando che sulle altre proposte, come il ricorso di Cdp o delle grandi aziende energivore "non è stato detto no al resto, ma è stato detto sì a quello". (ANSA).