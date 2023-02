Superbonus: Ance,serve risposta rapidissima,non c'e' tempo

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - "Mi aspetto ascolto alle nostre proposte e risposte rapidissime perchè non c'è più tempo". Lo ha detto la presidente dell'Ance Federica Brancaccio arrivando a Palazzo Chigi per il tavolo sul superbonus. A chi le chiedeva cosa proporrà al tavolo ha spiegato: "Sblocco dei crediti pregressi e una proposta sostenibile e stabile per il futuro".

